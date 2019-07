« Wade a décomplexé l'homme politique africain. Il a fait des milliardaires et il est sorti du palais avec 700.000 Fcfa. » (Moussa Diakhaté, Bokk Guis Guis)

Honorer le Président Abdoulaye Wade de son vivant : c'est ce que les jeunes et anciens du Pds ont fait ce samedi 20 juillet à travers la journée "Sargal Président Abdoulaye Wade". Cette rencontre devait aussi servir de cadre pour unifier toute la famille libérale. Selon Moussa Diakhaté, pur produit du Pds et actuellement porte-parole du parti Bokk Guis Guis, les valeurs qui méritent d'être retenues à l'endroit de Me Abdoulaye Wade sont l'humilité et la grandeur. "Il a fait des milliardaires et est sorti du palais avec 700.000 Fcfa", a t-il soutenu.

Pour lui, l'ancien président de la République transcende le continent noir et c'est grâce à lui que l'Afrique bénéficie d'une certaine aura au sein des instances internationales. "Wade a décomplexé l'homme politique africain".