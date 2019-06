« Une ville verte / Un mois - Une commune » : « Plus de 50.000 jeunes seront recrutés d'ici 2024. Rien que pour 2019, plus de 10.000 emplois verts sont attendus » (Abdou K. Sall, MEDD)

La cérémonie de lancement du programme "Une ville verte/ Un mois - Une commune", a été l'occasion pour le Ministre de l'Environnement et du Développement Durable, M. Abdou K. Sall a saisi l'occasion pour annoncer la création de l'Agence Sénégalaise de la Reforestation (ASR). Ainsi, dira le ministre "plus de 50.000 jeunes seront recrutés d'ici 2024. Rien que pour 2019, plus de 10 000 emplois verts sont attendus"...