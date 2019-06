« Une ville verte / Un mois - Une commune » : Abdou Karim Sall fixe un objectif de plus de 16 millions d'arbres à travers le pays.

La commune de Diamaguène Sicap Mbao a abrité, ce lundi 17 Juin 2019, la cérémonie officielle de lancement du programme intitulé "Une ville verte / Un mois - Une commune". Cet ambitieux programme qui sera exécuté à l'échelle nationale, débutera pour la phase test dans le département de Pikine (Dakar), avec les communes de Diamaguène Sicap Mbao, Keur Massar et Djeddah Thiaroye Kao.

Présidée, par le MEDD, M. Abdou Karim Sall, avec à ses côtés les autorités administratives et des élus du département, la cérémonie a été l'occasion pour M. Sall de décliner ses ambitions pour un Sénégal vert. En effet, selon lui, " au moins, plus de la moitié de la population de chaque collectivité territoriale devrait parrainer 2 arbres. Ce qui fera à terme plus de 16 millions d'arbres"