« Une amnistie n'est pas relative à la personne, mais aux faits. Il ne faut pas en faire une affaire politicienne... » (Modou Diagne Fada)

À l'occasion de la rencontre initiée cet après midi par le parti LDR/ Yessal, il a notamment été l'occasion pour Modou Diagne Fada et ses camarades de parti de parler de l'actualité. D'abord, le parti s'est félicité des actes qui contribuent à la décrispation du climat politique tendu et qui font montre d'un esprit de dépassement du Président Macky Sall et de son prédecesseur Abdoulaye Wade. Le coordonnateur en a profité pour revenir sur le cas de Khalifa Sall, après avoir magnifié l'acte du président de le gracier. "Pour les cas d'amnistie de Karim Wade et de Khalifa Sall, nous devons privilégier le dialogue et savoir que dans ce cas, il ne peut pas y avoir de préalables", renseigne l'ancien libéral.

Il invite toutefois les différents partis à privilégier le dialogue, car le président a montré qu'il est et demeure un homme d'échanges.