Après quelques jours de pause, le Trophy Tour reprend. Dans un communiqué, le comité d’organisation de la tournée nationale du trophée de la coupe d’Afrique des nations CAN Cameroun 2021 reprend ses droits...



Ainsi, selon le texte, la caravane sillonnera la région de Kaffrine ce lundi 27 juin 2022.



Comme dans les autres étapes, les manifestations s’articulent autour de la cérémonie officielle de présentation du trophée aux autorités locales, s’en suivra une caravane à travers les grandes artères du chef-lieu de région et se termine en apothéose avec un spectacle sons et lumières.



Et comme à chaque étape, il y aura la production d'un artiste pour terminer la fête en beauté à travers un grand show. Et pour la capitale du Ndoucoumane, c'est Tarba Mbaye qui animera le concert de Kaffrine.



En tout état de cause, les populations de plusieurs communes de la région de Kaffrine auront la possibilité de voir, toucher et se photographier avec le trophée de la CAN Cameroun 2021.