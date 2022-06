« Trophy Tour » : Caravane et présentation du trophée de la CAN à Thiadiaye, Fissel et Ndiaganiao.

Ce jeudi 16 juin 2022, le trophée de la Can était de passage dans le département de Mbour. Une occasion pour les populations vivant au Sud-est de la région de Dakar, de parader avec le trophée de la dernière coupe d'Afrique des nations.