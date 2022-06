« Trophy Tour » / Bambali : « Sadio Mané symbolise le courage, l’abnégation et la persévérance » (Matar Ba)

Le ministre des sports, Matar Bâ n'a pas tari d’éloges envers Sadio Mané lors du passage du trophée de la CAN à Bambaly. « C’est un jeune qui est armé de piété, mais au-delà de sa croyance en Dieu et de la région musulmane, c’est quelqu’un qui aime son pays », dira Matar Ba, avant de poursuivre « vous avez porté l’espoir de tout un peuple et vous n’avez pas déçu ce peuple-là qui est en liesse depuis le 26 février jusqu’à aujourd’hui », a-t-il terminé...