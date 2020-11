« Que personne ne mêle Touba dans cette affaire de retrouvailles politiques entre Idrissa Seck et le Président Macky Sall! La cité religieuse n'a rien à voir avec cette affaire politico-politique ». C'est Serigne Modou Bousso Dieng qui a fait la mise au point.







Dénonçant énergiquement les rumeurs à ce propos, le chef religieux et leader politique estime que « c'est même manquer de respect à la cité religieuse que de laisser croire qu'elle a joué un quelconque rôle Cette nomination de Idy à la tête du Conseil Économique, Social et Environnemental résulte d'un deal entre politiciens. Cest le fruit de calculs politiques opérés par les deux concernés. C'est tout et rien de plus. Cette tentative de légitimation ne saurait prospérer », avertira notre interlocuteur.







Serigne Modou Bousso Dieng de regretter, par ailleurs, que le Président Macky Sall ait encore choisi de n'accorder à la cité religieuse aucun poste, alors que l'espoir était permis, selon lui. « Cette fois, c'est clair. Pour lui, Touba n'en mérite pas un! »