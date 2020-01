« Time for Africa » : Idrissa Diop lance son nouvel album.

C'est dans l'après midi de ce lundi que l'artiste chanteur Idrissa Diop a tenu une conférence de presse à la Place du souvenir africain pour annoncer la sortie de son nouvel album intitulé "Time for Africa". Un produit composé de seize (16) titres aux rythmes divers et variés allant de l’afro-beat, l'afro-jazz, au mbalakh.

Le thème de cet album convoque le retour aux valeurs et à la culture africaine. Une manière pour Idrissa d'inviter et d'inciter la jeunesse à la prise de conscience de la richesse et de l'importance du patrimoine que lui ont légué ses aïeux.