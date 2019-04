« Si on veut un futur plus propre, c'est à nous de sensibiliser sur l'environnement » (Khalilou Fadiga, ancien international)

Loin des pelouses et autres activités footballistiques, c'est dans la randonnée et la défense de l'environnement que s'est lancé Khalilou Fadiga. En effet, l'ancien international sénégalais a activement pris part à la première randonnée pédestre de la cathédrale de Dakar ce samedi. Une manière pour le porteur de voix qu'il est, de sensibiliser sur la nécessité de préserver l'environnement pour un futur plus propre, dira t-il...