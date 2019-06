Aliou Sall, le maire de Guédiawaye, par ailleurs patron de la Caisse de dépôts de consignations (Cdc), accusé d’avoir ‘’perçu 146 millions de F Cfa versés par Franck Timis par Trust offshore’’, a apporté un démenti cet après-midi. C’était au cours d’une conférence de presse. Le frère cadet du président de la République qui entendait tirer au clair cette affaire qui à ses yeux est orchestrée par des personnes qui ne veulent que ternir son image, a apporté 6 arguments pour se laver à grand eau.



Initiateur d’une conférence de presse tenue ce lundi 3 juin 2019, Aliou Sall a voulu jouer carte sur table pour se dédouaner de tout ce qui lui est reproché dans le cadre du documentaire intitulé ‘’Un scandale à 10 milliards de dollars’’. Pour cela, il a affirmé que la Bbc a porté de graves accusations sur sa personne. Et ce, avant de lister les 6 arguments qu’il a avancés.



Premièrement, ‘’Ce documentaire a donné la parole à l’opposition radicale sénégalaise. L’opposition anti-dialogue représentée par Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo, mais comprenant aussi Ousmane Sonko et Thierno Alassane Sall (…). Aucun expert sénégalais, ni aucun membre de la Société civile n’a été interrogé par la Bbc. Ceci en dit long sur les intentions des animateurs de cette émission’’.



Deuxièmement, dit-il, ‘’la Bbc a lourdement fauté en affirmant qu’il y a eu au Sénégal des manifestations contre moi et contre le contrat de Frank Timis, en étayant cette affirmation d’image de manifestations qui n’ont rien à voir avec le sujet évoqué. Ceci est une preuve de la mauvaise intention de la Bbc et sa décision de traiter l’information dans un seul sens’’.



Troisièmement. ‘’La Bbc a interrogé d’anciens collaborateurs de F. Timis qui sont en conflit ouvert avec ce dernier’’.



Quatrièmement : ‘’Le rachat des actions de F. Timis par Bp s’élèverait à 250 millions de dollars soit environ 150 milliards de F Cfa. Je précise que je ne suis pas au courant de cette transaction. Je n’ai jamais rencontré un seul responsable de Bp et je considère que si un tel accord existait, il ne concernerait que ces deux entités’’.



Cinquièmement : ‘’Mon salaire injustement révélé par la Bbc, car il s’agit d’un contrat privé donc confidentiel, n’est en rien illégal. Je dois aussi dire que j’avais des collègues, dans la même entreprise qui percevaient plus et d’autres autant. Ce salaire est totalement conforme à la pratique dans les milieux professionnels du pétrole et du gaz.



Et enfin le 6e argument. Dans celui-ci, il s’est voulu catégorique. ‘’Je n’ai jamais reçu, directement ou indirectement, un quelconque paiement de la part de Frank Timis Corporation à travers Agritrans. Agritrans est une société qui existe depuis 2011 et dont l’existence est signalée comme toute autre entreprise créée au Sénégal, sur le site de l’Apix. Il n’y a donc aucune volonté de cacher son existence. Elle n’est plus active depuis que je travaille de nouveau pour le gouvernement du Sénégal’’, a dit Aliou Sall. Toutes choses qui font d’ailleurs, qu’il indique que ‘’les affirmations de Bbc sont totalement fausses et mes conseils donneront une suite judiciaire à cette affaire’’.