« Sadio Mané sera Ballon d'or un jour ou l'autre » (Ministre Matar Ba)

Sadio Mané a reçu les félicitations du ministre des sports et celles de l'ensemble des députés. Selon Matar Ba, il mérite des prières parce que le sportif est en train de vendre l'image du Sénégal. "Le pays croit en ses capacités et s'il continue sa progression, personne ne pourra l’arrêter et il sera ballon d'or un jour ou l'autre", a affirmé Matar Ba...