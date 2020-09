Un baccalauréat spécial déroulé dans une année scolaire spéciale avec des mesures spéciales ! L'édition 2020 en sera un vraisemblablement. Pour la première fois depuis l'organisation du baccalauréat, il est demandé aux candidats de fixer leurs numéros de téléphone sur des fiches qui leur sont distribués par leurs surveillants dans les salles d'examen. Ce qui laisse supposer que les organisateurs ont la certitude que chaque potache en dispose.



Cette mesure exceptionnelle est liée à la covid19 et à la nécessité d'éviter les rassemblements qui étaient notés lors de la proclamation des résultats. Autrement dit, pour l'année, les candidats recevront leurs résultats sur leurs téléphones portables via des Sms.



Dans certaines académies comme celle de Pikine-Guédiawaye, la communication à travers les radios communautaires sera privilégiée. Cela aussi, certainement, pour parer à toute éventualité de rencontrer des candidats sans téléphone portable. Une autorité de confier à Dakaractu que plusieurs moyens de communication seront combinés pour proclamer les résultats à l'intention des intéressés. "Ce qui devrait satisfaire ce père de famille qui souhaiterait connaître directement le sort de son enfant à l'issue du bac."



PAS D'ATTESTATION DE RÉUSSITE



Autre mesure spéciale qui rendra l'édition 2020 du bac encore plus spéciale : la décision de ne pas délivrer aux candidats ayant réussi à leur examen une attestation de réussite. Pour la première fois, il leur sera directement attribué le diplôme. Cela découle du constat fait qu'il y a une forte régression des retraits de diplômes du baccalauréat. Un plate-forme sera mise en place pour permettre aux impétrants de vérifier si leurs sésames sont disponibles...