Le Maire de Wack Ngouna, par ailleurs Directeur Général de l’ANPEJ Monsieur Amadou Lamine Dieng, a réuni le dimanche 10 juin à Wack Ngouna les responsables politiques, les militants et sympathisants autour d’une conférence religieuse marquée par la présence effective de toutes les familles religieuses de la localité notamment celles de Ndiaye Kounda, Médina Salam, Keur Madiabel, Vélingara et Darou Matar.

Cette conférence a vu la participation de tous les chefs de villages, Imams, maîtres coraniques, femmes, enseignants arabe et mouvements de jeunesse de la commune de Wack Ngouna. Les Maires des communes de Keur Madiabel, Ndramé Escale et Keur Mandongo ont été représentés par de fortes délégations.

La mobilisation exceptionnelle des populations a inspiré le Maire Lamine Dieng qui a promis d’inscrire cette grande conférence religieuse dans l’agenda de la commune qui compte 65 villages.

Le thème de la conférence qui portait sur la bonne cohabitation entre les familles religieuses et la solidarité, était animé par le célèbre conférencier Iran Ndao.

Connu pour sa pédagogie et son expertise de la science islamique, il a longuement tenu en haleine toute l’assistance, qui lui a prêté une oreille attentive. Il a saisi l’occasion pour remercier le Maire de Wack Ngouna de cette belle initiative et s’est engagé à intégrer cet évènement dans son programme annuel de conférences.

A la suite du brillant exposé du conférencier Iran Ndao, Elhadji Baba Sow a pris la parole pour féliciter d’abord le Maire, a prié pour la paix et la concorde des cœurs avant d’apporter une contribution hautement appréciée par l’assistance.

Les représentants des familles religieuses ont également saisi l’occasion pour apprécier à sa juste valeur la pertinence du thème, féliciter le Maire, prier pour le Sénégal et le Président Macky Sall pour sa réélection au premier tour de la présidentielle de 2019.

Le Maire Amadou Lamine Dieng a profité de cette opportunité pour offrir un généreux soukarou koor composé de dons en nature et des enveloppes financières conséquentes aux responsables politiques, aux femmes, aux imams, aux maîtres coraniques et chefs de village.

Enfin les populations ont témoigné leur gratuite à l’endroit de leur Maire pour les efforts inlassables envers la communauté et lui ont réitéré leur engagement à réélire le Président Macky Sall dès le premier tour.