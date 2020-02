La coalition Macky2012 est marquée ces dernières semaines par des remous suscitant des interrogations dans l'espace politique et particulièrement dans la mouvance présidentielle. Dans leur communiqué de ce dimanche, la conférence des leaders, après avoir survolé certains points de l'actualité, notamment la question de l’Homosexualité, la violence sous toutes ses formes faites aux enfants etc..., a salué l'attitude responsable et empreinte de leadership du président de la République.

Macky 2012 se réjouit fortement du leadership affirmé du Président Macky Sall qui rend à notre diplomatie sa vitalité et ses lettres de noblesse. "Les visites officielles du Président turc, du Premier ministre canadien et du secrétaire d’État américain montrent à suffisance que le Sénégal est au cœur du dispositif géopolitique mondial", reconnaît la coalition.



Macky 2012 demande au gouvernement d’intensifier ses efforts et aux populations de redoubler de vigilance face à la recrudescence de la violence sous toutes ses formes, notamment le banditisme, la criminalité, le viol, la pédophilie et la cybercriminalité.

C’est pourquoi la coalition approuve et salue le durcissement de la loi sur le viol et la pédophilie.



La conférence des leaders s’engage dans la restructuration de Macky 2012, impératif majeur qui permettra certainement de repositionner la coalition mère du Président dans l’échiquier politique. En conséquence, elle appelle tous les partis et mouvements à retourner à la base, à convoquer régulièrement leurs instances et à se massifier pour mieux accompagner le Président Macky Sall dans son action quotidienne en faveur des sénégalais.