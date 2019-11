L’Alliance Suqali Soppi se félicite de la forte mobilisation organisée le 2 novembre à Saint-Louis dans le quartier Goxu Mbatch et encourage le frère Ameth Fall Braya à poursuivre ce vaste programme de consolidation de nos forces dans les autres quartiers de la commune et à préparer dès maintenant un grand meeting départemental en présence de tous les responsables des communes du département.



L’Alliance Suqali Soppi se félicite aussi de la tenue le 30 octobre à Kanel, de l’Assemblée Générale de la fédération de Kanel avec la présence de toutes les 12 communes et informe que toute la fédération a adhéré à l’Alliannce et que le Coordonnateur du PDS de la localité est devenu le Coordonnateur de l’Alliance.



L’Alliance constate aussi que beaucoup de communes et de départements prévoient en cette période des Assemblées Générales qui précèdent la réception d’une délégation nationale. Cest pourquoi Suqali Soppi insiste sur la coordination et la planification dans l’unité des activités de massification, gage de notre succès.



Des délégations d’adhésion venant de la région de Dakar ou des autres régions sont reçues chaque jour à Dakar, démontrant que notre détermination à organiser la renaissance du PDS est partagée par une majorité écrasante des militants et des sections du PDS. Il est heureux de constater que des militants sans parti ou venant d’autres partis sont présents dans toutes les délégations et les manifestations qu'organise Suqali Soppi.



L’Alliance Suqali Soppi informe également l’opinion qu’une importante délégation se rendra à Tivaouane à l’occasion du Mawloud



Dakar, Le 03 novembre 2019

Pour l’Alliance Suqali Soppi

Oumar Sarr