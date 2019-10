« Que les jeunes du PS ou de l’UCS parlent de leurs leaders et laissent tranquillement les responsables Apéristes! » (Meïssa Waly Dione, Cojer Nguékhokh)

Les sorties consécutives des jeunes de la grande majorité décriant le comportement de leurs aînés ne sont pas du goût de certains responsables jeunes. Il en est ainsi de Meïssa Waly Dione, responsable des jeunes à Nguékhokh. Si l'on se fie aux propos de ce dernier, les jeunes qui parlent sont du Ps et de l'Ucs, donc ils devraient s'adresser à leurs responsables et non aux apéristes...