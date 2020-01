" Que Ousmane Sonko ait cherché à dévier l'opinion en déroulant ailleurs un entretien, alors que le Président de la République faisait son adresse à la nation est un affront fait aux Sénégalais "... Voilà qui est l'avis du haut conseiller des collectivités territoriales de Touba.



Makhtar Diop, visiblement énervé par le débat que le patron de Pastef a animé au moment où le Président Macky Sall déroulait son message à la Nation suivi d'un face-à-face avec la presse, a jugé utile de dénoncer "ce comportement anti-républicain". Le leader politique de Gouye-Mbind de durcir le ton. " Idrissa Seck a refusé de prendre part à un tel débat sachant qu'une telle option ne ferait que davantage le plonger dans les ténèbres et attirer contre sa personne les foudres des Sénégalais. Sonko n'a pas été républicain. Quand ton Chef de l'État parle, le meilleur comportement à adopter c'est de se tenir à carreau et d'écouter. S'il avait écouté, il aurait compris que les ambitions du Président Sall pour 2020 sont pertinentes et absolument réalisables et le message ne fait que renforcer l'espoir des populations, un espoir qui est justifié largement par le bilan réalisé depuis 2012".