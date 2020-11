Invité à la cérémonie de dédicace du livre « Protocole de l’Elysée » de Thierno Alassane Sall, le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT), Abdoul Mbaye a salué la clairvoyance de l’auteur, ancien membre de la majorité présidentielle.



Selon Abdoul Mbaye, TAS a, avec une telle production libraire, choisi d’être homme, de réaliser une carrière et une vie mesurée et non à l’aune de l’argent gagné et accumulé mais par des attitudes de bons professionnels au service de mission d’intérêt général.



« Ce sont là des valeurs et des qualités qui font l’homme politique authentique plutôt que le politicien arriviste » a-t-il confié en commentant l’ouvrage politique.