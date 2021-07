Après avoir minimisé la pétition lancée par Cheikh Oumar Sy, Babacar Gaye et Cie, le ministre de l'urbanisme et de l'hygiène publique, et second vice-président de la FSF, Abdoulaye Sow, s'est attiré les foudres de l'ancien porte-parole du PDS.



En conférence de presse, ce dernier, en sa qualité de membre du comité de défense du football sénégalais (CODEFS) est revenu sur les propos qu'il a jugés discourtois de la part de Mr Sow en question, qu'il accuse d'ingérence et de se rendre coupable de conflit d'intérêts.



Babacar Gaye de rétorquer que son "neveu" devrait essayer de se concentrer sur les missions qui lui sont assignées en tant que ministre au lieu de verser dans le parti pris et les débats de bas étage...