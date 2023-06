« Pierre Goudiaby ATEPA, émissaire de Sonko auprès de Macky»: Le parti Pastef dément, une autre source confirme « l’interpellation» du Président par l’architecte

Après que l’information a été relayée, les réactions fusent de partout. C’est le parti de Ousmane Sonko qui vient balayer d’un revers de main « l’annonce d’un émissaire de Ousmane Sonko à Macky Sall ». Quelques heures après que le journal « Lii Quotidien » de ce samedi, parcouru par dakaractu a donné le nom de « l’envoyé en question » qui n’est personne d’autre que l’architecte Pierre Goudiaby ATEPA, le parti Pastef/ Les Patriotes sort un communiqué pour donner sa position:



« Nous vous invitons à la prudence quant aux informations mensongères distillées tous les jours par une certaine presse du Palais et ses relais dans les réseaux sociaux.



À ce jour, aucune médiation n'est entamée, aucun émissaire n'est envoyé auprès du régime » a fait savoir le communiqué signée par le secrétaire national à la communication du parti de Ousmane Sonko. Pourtant l'émissaire dont il est question n'a pas pipé mot sur l'information de nos confrères. Pierre Goudiaby ATEPA que nous avions joint au téléphone nous a fait savoir « qu’il ne peut pas parler du sujet ». C'est dire qu'il n’a point démonté les propos de nos confrères de « Lii Quotidien ». Mieux, une autre source au sein du patronat qui a rencontré le Président Macky Sall lors d’une séance de médiation pour une décrispation de l’espace politico-social, nous confirme que « l’architecte a bien tenu ces propos concernant Ousmane Sonko devant l’assistance ». Dès lors, l’on peut bien se demander à quel titre Pierre Goudiaby ATEPA a parlé au nom du leader de Pastef? Pourquoi, n’infirme-t-il pas l’info si elle est fausse ? Pourquoi ce mutisme ?



Pour rappel, nos confrères de « Lii Quotidien » ont révélé que « l’architecte a annoncé devant toute l’assistance qu’il avait un message à transmettre au Président Macky Sall de la part d’un « ami commun » et qu’il (Ousmane Sonko) venait même de lui envoyer un message sur son téléphone. Le Président n’avait pas voulu s’épancher sur le sujet. Wait and see...