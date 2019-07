« Ousmane Tanor Dieng est l’un des hommes d’État les plus valeureux de ce pays » (Abdoulaye Diouf Sarr)

Il intervenait cet après midi à une signature de convention entre le ministère de la santé et le Fonsis consistant à l’amélioration de l’accès à l’offre de soins de santé, sous forme de package qui sera financé par le Fonsis. Le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr en a profité pour prier pour le repos de l'âme d’Ousmane Tanor Dieng qu’il qualifie d’homme d’État des plus valeureux de ce pays. "Nous avions des rapports particuliers, et il me donnait des conseils. Ousmane Tanor était un oncle pour moi …"