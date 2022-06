« On n'a pas su concrétiser nos actions... C'était pareil contre l'Égypte... » (Aliou Cissé)

Le Sénégal manque cruellement d'efficacité devant le but adverse, a reconnu Aliou Cissé. Contre le Bénin, malgré la victoire 3-1, le technicien sénégalais a regretté les nombreuses occasions gâchées par les Lions ce samedi lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Une anomalie à régler au plus vite selon Cissé "On n'a pas su concrétiser nos actions... C'était pareil contre l'Égypte..."