« On critique beaucoup le style de jeu d'Aliou Cissé, mais les joueurs ont leur part de responsabilité... On a de quoi gagner la CAN » (Ciré Diagne, ancien joueur COT/Thiès)

C'est la conviction de Ciré Diagne qui vole au secours du sélectionneur national Aliou Cissé dont les choix tactiques sont souvent décriés. L'ancien international du Club Olympique Thiessois estime que le rôle du coach est certes primordial dans la détermination du style de jeu et de l'animation offensive, mais il y va aussi de la responsabilité des joueurs à qui incombent la lourde charge de mettre cela en œuvre, explique t'il. La combativité et l'abnégation du collectif seront déterminant pour espérer gagner cette CAN accessible aux "Lions" conclura t'il...