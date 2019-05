« Nous voulons que les sénégalais puissent fréquenter les espaces publics » (Abdou Karim Fofana)

Le ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique Abdou Karim Fofana, a pris part ce jour à la remise du rapport sur le développement durable RSE du Groupe Sonatel. “Nous avons noté l’engagement de Sonatel qui soutient les sénégalais dans beaucoup de domaines, et cet engagement du groupe Sonatel dans l’humain répond au PSE”, dira le ministre, tout en rappelant le rôle combien important joué par Sonatel dans la mise en œuvre du concept and défar sunu gookh qui permet à huit communes de nettoyer 143 quartiers. “ Une société qui avance ne doit pas exclure son environnement et, il faut qu’on arrive à aménager des espaces publics pour les sénégalais”, ajoutera le ministre Abdou Karim Fofana …