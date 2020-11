Le nouveau gouvernement du président Macky Sall suscite toujours des débats. Malgré les contestations et les critiques à l'encontre du nouveau ministre de l'Intérieur, le réseau des enseignants de l'Alliance Pour la République (APR), par le biais de son coordinateur national adjoint Hamath Suzanne Kamara, n'a pas manqué de défendre et de féliciter Antoine Felix Diome récemment nommé à la tête du ministère de l'intérieur.

"Ce n'est pas une première fois, le ministre de l'Intérieur est souvent critiqué au Sénégal et ils veulent un ministre de l'intérieur qui n'est pas politique, disent souvent les sénégalais", a souligné M. Kamara lors de sa conférence de presse tenue ce jeudi 05 novembre 2020.



Il ajoute : " nous n'avons aucun problème par rapport au profil du ministre de l'intérieur. C'est le Président qui l'a choisi et nous lui faisons confiance. À cet effet, il le félicite et l'encourage dans sa nouvelle mission et le prie de se conformer aux directives du Chef de l'État.



Concernant la nomination de Idrissa Seck à la tête du Conseil Économique Social et Environnemental, le coordinateur dudit réseau révèle que ce n'est pas la première fois qu'ils travaillent ensemble...