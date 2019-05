« Nous devons mener une réflexion approfondie au sujet de la peine de mort » (Pr Penda Mbow)

Lors de la conférence du mouvement citoyen, dirigée par le professeur Penda Mbow ce mercredi, le sujet de la peine de mort s’est aussi engouffré dans les débats. Face aux multiples cas de violences notées ces derniers temps, la présidente du mouvement citoyen demande à être prudent quant à cette lancinante sujet sur la peine de mort. Selon lui, « leur rôle c’est de réfléchir et d’analyser de manière pointue sur le sujet… » L’applicabilité de la peine de mort exige une grande préparation et une réflexion profonde, a-t-elle expliqué. Et pour l’instant, « nous ne devons pas retourner à la peine de mort, nous devons mener une réflexion approfondie… », a-t-elle laissé entendre.