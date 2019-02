Que des candidats et autres responsables politiques aient choisi de politiser Serigne Touba pour se faire une certaine popularité est absolument regrettable, selon Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo. Le chef religieux qui installait des adductions d'eau dans les quartiers périphériques de Ndindy et Badgad, estime que le Cheikh mérite, pour tout ce qu'il a fait pour l'Islam, d'être épargné de ces discours parfois démagogues. Il souhaitera aussi que la polémique installée et qui fait intervenir les confréries dans des débats qui ne les intéressent pas, cesse le plus rapidement possible.

Revenant sur le don qu'il a consenti au profit des populations de Touba, Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo, interpellera le maire Abdou Lahad Kâ sur l'urgence qu'il y a de régler le problème d'eau qui sévit dans les Santhianns. Il demandera aux populations de soutenir le Président Macky Sall et de voter pour sa réélection.