« Ndogou de la nation » : Plus de six cent personnes servies

Le collectif « Ndogou de la nation » transcende les clivages politiques pour servir la population. Ce dimanche plus de six cent personnes ont eu droit à un ndogou gratuit offert à la Place de la nation . Les initiateurs qui veulent s’inscrire dans la continuité de certaines de nos valeurs, plaident pour un Sénégal uni, un Sénégal où chrétiens et musulmans vivent en parfaite harmonie d’où l’intérêt primordial de faire parrainer ce ndogou par Patrice Sané. Ce Ndogou de la nation est parti, selon les organisateurs, pour s’inscrire dans la continuité...