Animant un point de presse ce jour dans les locaux de son parti, Mamour Cissé président du PSD/Jant Bi est revenu sur ce qui l'avait retenu.



Mr Mamour Cissé avait des problèmes de santé et a été retenu en Belgique pour une opération qui a duré six heures. Il a ensuite été placé en salle de réveil pendant trois jours, suivi de 24 jours d’hospitalisation et un total de 6 semaines de rééducation.



Ayant été ministre d’État et directeur de cabinet du président Abdoulaye Wade, Mamour Cissé avait annoncé sa candidature à l’élection présidentielle dont le 1er tour aura lieu le 24 février prochain. Une candidature à laquelle il a renoncé pour des raisons objectives de santé.



Il n'a pas manqué de remercier le président Macky Sall ainsi que Mamadou Lamine Diallo dont il a reçu le soutien.



Ainsi de retour au pays, Mamour Cissé fortement touché par la diligence avec laquelle le président Macky sall a su être à ses cotés, il annonce dorénavant le soutenir sans complexe à la prochaine élection présidentielle.



“Je veux un second mandat pour la stabilité de notre pays, et ne serait-ce que pour le pont de la Sénégambie et les différents actes qu’il a posés, Macky Sall mérite un second mandat “, dixit Mamour Cissé...