« Mbacké s’éveille »: Serigne Saliou Bousso lance un appel vibrant à la majorité silencieuse!

Une nouvelle donne dans le paysage politique à Mbacké ! Après trente années de dévouement social, d’écoute attentive et de voyages dans la diaspora, Serigne Saliou Bousso, figure religieuse connue dans l’agglomération et coordinateur de la « Plate-forme JOTTALI », sort de l’ombre pour s’engager pleinement aux côtés du peuple sénégalais.



Sous le slogan « Yaatal Ngir Jotale », JOTTALI se positionne comme la voix de la « majorité silencieuse », cette force souvent ignorée mais essentielle à la transformation du pays. Plus qu’un simple cadre de concertation, la plateforme devient un « laboratoire d’idées et d’actions », un carrefour entre les aspirations populaires et les solutions concrètes pour un « développement humain durable ».



Dans un contexte marqué par les défis sociaux, culturels et économiques, JOTTALI, dit proposer, d’emblée , une « tribune citoyenne », fondée sur la « discipline, la connaissance et l’ouverture », pour repenser le vivre-ensemble et renforcer la cohésion nationale.



La plateforme convie , dans la foulée, tous les acteurs, sympathisants et citoyens engagés à une meilleure prise de conscience des enjeux de l’heure et donne rendez-vous pour une rencontre majeure prévue en janvier 2026 à Mbacké.



Serigne Saliou Bousso d’estimer que l’inaction et l’indifférence sont désormais interdites pour tout responsable qui aspirée à aider le Sénégal à se développer et à renforcer ses acquis démocratiques non négligeables .