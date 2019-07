« Marcher de Tamba à Dakar est un acte de courage. Nous allons suivre son projet de boulangerie » (Mamadou S. Sow, Secrétaire d'État)

Après avoir été reçu par le chef de l'État, le jeune kédovin Aboubacar Kouyaté, qui a marché de Tamba à Dakar, a été reçu par le secrétaire d’État auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé de la Promotion des droits humains et de la Bonne gouvernance, M. Mamadou Saliou Sow, par ailleurs responsable politique de l'APR dans la région de Kédougou. Par ce geste, M. le Secrétaire d'État a voulu lui montrer toute sa fierté et le rassurer de sa disponibilité. Car selon lui, « marcher de Tamba à Dakar est un acte de courage qu'il faut magnifier ». Le secrétaire d'État, après l'avoir appuyé financièrement, a aussi rassuré le jeune marcheur qu'il suivra personnellement la décision du chef de l'État qui, on le sait, a promis le financement d'un projet de boulangerie pour le jeune Kouyaté, via la DER, car dira-t-il, « au-delà, c'est une centaine d'emplois pour les jeunes de la région... »