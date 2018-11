« Nous sommes venus protester contre les décisions anti démocratiques que Macky Sall a prises en complicité avec son ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye », a déclaré la syndicaliste Bakhaw Diongue. « Ils restreignent toutes les libertés et nous n’avons plus le droit d’aller en grève ni de parler. Je fais partie des syndicats qui déplorent les licenciements en masse dans les usines tout comme les problèmes auxquels nos fils sont confrontés dans les universités. Pour finir, nous déplorons le non respect des engagements pris par le gouvernement vis à vis des enseignants. Tout ceci fait que nous réclamons sans délai le départ de Macky Sall et son régime... »