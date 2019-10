« Macky Sall a beaucoup d'estime pour Wade. J'en suis témoin » (Ndèye Marième Badiane, Apr)

Elle ne reste pas indifférente aux retrouvailles entre son ancien étudiant et l'ex président Abdoulaye Wade. Ndèye Marième Badiane, car c'est d’elle qu'il s'agit, a salué cette bravoure et l'esprit de dépassement des deux hommes d'État. "Le président Macky Sall a beaucoup d'estime et de respect pour son prédécesseur", dira l'ancienne coordinatrice de l'Apr. Elle témoigne aussi qu’ils sont deux hommes qui se connaissent bien et qu'elle n'a jamais entendu le patron de l'Apr dire du mal de celui qui l'a forgé dans le libéralisme.