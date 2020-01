C’est un appel retentissant que le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal a lancé à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des cours et tribunaux, tenue ce 09 janvier à la salle d’audience de la Cour Suprême.



Exposant sur le thème ‘’la lutte contre le terrorisme, un défi des Etats africains’’, Me Papa Laïty Ndiaye a insisté sur le culte de la tolérance.



‘’Puisons dans nos ressources enfouies ou révélées, les moyens de contribuer à asseoir durablement, définitivement l’édifice de la tolérance en particulier de la tolérance religieuse’’, a lancé l’avocat. Ce dernier a notamment rappelé que ‘’le Sénégal ne doit jamais oublier qu’une population majoritairement musulmane a élu un président de la République de confession chrétienne. Le Sénégal ne doit et ne peut plus se permettre de célébrer ses fêtes religieuses les plus importantes en rangs dispersés’’.



Me Papa Laïty Ndiaye est convaincu que la lutte contre le terrorisme réside dans le bannissement de la pensée et du langage terroriste saluant, à ce propos, l’appel au dialogue national du Chef de l’Etat qui peut être une réponse au phénomène terroriste. ‘’Vous avez raison monsieur le président de nous inviter au dialogue national, oui, dialoguons franchement, sincèrement sans ambages et sans tabou. Souvenons-nous chaque instant qu’au-dessus de nos chapelles ethniques, politiques, confrériques, religieuses, il y a la République, il y a surtout notre créateur’’, a conclu le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal.