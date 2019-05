« Les réeles motivations du chef de l'Etat Macky Sall à travers la suppression du poste de Premier ministre... Ce que l'assemblée nationale et les collectivités locales gagnent avec la réforme » Aymérou Gningue dit tout dant "Redevabilité".

C'est à la suite du vote de la loi constitutionnelle portant suppression du poste de Premier ministre que le président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar s'en est ouvert à Dakaractu à travers l'émission "Redevabilité" pour revenir en long et en large sur le bien-fondé de cette loi votée à l'Assemblée nationale après neuf tours d'horloge de houleux débats entre députés de l'opposition et de la majorité. Aymérou Gningue demeure convaincu que cette nouvelle réforme permettra au président de la République de mieux prendre les choses en main, en accelerant les procédures. La non dissolution de l'Assemblée nationale par un chef de l'Etat renforce et consolide la position du député, a affirmé le maire de la commune de Mérina Dakhar qui déclare également que cette nouvelle donne va mieux renforcer les collectivités locales en moyens financier pour permettre aux élus locaux de mieux faire face aux préoccupations de leurs administrés.