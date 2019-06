« Les chefs religieux n’accepteront pas que l’amateurisme et la fébrilité entraînent le pays dans l'instabilité » (Serigne Modou Bara Doly)

L’opposition doit savoir raison garder et préserver la paix sociale. Serigne Modou Bara Dolly Mbacké qui condamne la marche de l’opposition demande aux uns et aux autres de laisser la justice faire son travail. Le chef religieux annonce une visite de plaidoyer et de sensibilisation dès la semaine prochaine auprès des différents foyers religieux du pays pour éviter que le pays ne sombre dans la violence.