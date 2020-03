Le contexte mondial exige une bonne éducation de la jeunesse pour assurer une cohésion sociale efficace afin de faire face aux extrémistes religieux et à la montée de la violence dans le monde et au Sénégal en particulier. D'où la pertinence du thème de la 140 ème édition de l'Appel de Seydina Limamou Laye.



Prévue cette année les 25 et 26 Mars prochains à Ngor, Diamalaye et Yoff, la présente édition a retenu comme thème : "Le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme", a rappelé Serigne Issa Thiaw Laye, Coordinateur de l'appel, et par ailleurs fils aîné du Khalife général des Layènes.



Lors de la conférence de presse marquant le démarrage des activités, le coordinateur de l'Appel a également plaidé pour le renforcement de la cohésion sociale, gage de stabilité et de développement du pays...