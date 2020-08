L'ancien Premier ministre, qui a bien voulu s'exprimer au micro de Dakaractu au cours de l'émission 'Profession de Foi', n'a pas hésité également à donner son point de vue sur le livre que Thierno Alassane Sall a écrit.

Un ouvrage de 496 pages qui peut être considéré comme des confidences d'un ancien ministre de l'énergie, a été bien apprécié par l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye qui souligne avoir lu 'Le protocole de l'Elysée'.



"L'essence du livre que j'ai retenue est que depuis plus de 20 ans voire 30 ans, les gouvernants ont conduit le pays à la dèche. Ils ont privilégié leurs propres intérêts au détriment de ceux du peuple sénégalais", regrettera le banquier.

Il louera les qualités de l'ancien ministre de l'énergie en ces termes : "quand on est avec des gens comme Thierno Alassane Sall, on saisit que la politique peut se faire avec vertu, dignité et honnêteté".



Il rappellera d'ailleurs un point sur lequel l'ancien ministre de l'énergie est revenu et qu'il a personnellement abordé avec lui. Abdoul Mbaye, dans cet entretien avec Dakaractu, fera savoir qu'il a toujours été question pour lui, de même que son ancien collègue ministre, de privilégier les intérêts du pays.