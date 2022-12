« Le problème du Sénégal, ce n’est point ce Mouhamadou Lamine Massaly »

Dans ma vidéo d’hier, j’ai dénoncé la scandaleuse nomination de ce

Mouhamadou Lamine Massaly comme président du Conseil d’administration

(PCA) d’un établissement aussi important que l’Office national de Formation

professionnelle (OFNP). Voilà ce qu’on lit dans le communiqué du Conseil des

ministres du 30 novembre 2022 : « Monsieur Mouhamadou Lamine Massaly,

titulaire d’un Master en relations internationales, est nommé Président du

Conseil d’Administration de l’Office national de Formation professionnelle, en

remplacement de Monsieur Moussé Diagne, appelé à d’autres fonctions. » Le

« héros », comme l’appelait Madiambal Diagne dans son « Lundi » du 24 août

2015, n’a pas tardé à réagir à ma vidéo, en faisant publier à un site de la place,

un texte ayant pour titre : « Mody Niang, ce vieux menteur décati doublé d’un

aigri ». Dans ce texte, celui ou celle qui le lui a écrit, probablement sous sa

dictée, m’a traité de tous les noms d’oiseaux, notamment des qualificatifs qui

suivent : méchant, ignoble, menteur, jaloux, ivrogne, imposteur, lâche, vil,

ingrat. Je n’ai rien inventé : je serais tout cela à la fois. Il m’accuse aussi

d’ « ignorance crasse du mode de fonctionnement d’une administration, d’une

direction générale ». Et notre « héros » de se poser cette question : « Comment

peut-on m’accuser d’avoir fait main basse sur des fonds alors que je ne suis pas

ordinateur de dépenses ? » Nous y sommes.

Ce Massaly, qui ne ratait aucun déplacement, aucun meeting du vieux

président-politicien dans la Région de Thiès, finit par attirer l’attention de ce

dernier. Il le reçoit à la présidence de la République et le copte, sans autre

forme de procès, dans le Comité directeur du PDS. Quelque temps après, à la

surprise générale, il le bombarde président du Conseil d’administration (PCA)

de la Société des Infrastructures et de Réparation navale (SIRN). Cette

nomination n’avait pas manqué, à l’époque, de m’inspirer une contribution,

celle-ci : « Mouhamadou Massaly, ce héros pilleur de deniers publics ! »,

publiée alors par Le Quotidien du 28 août 2015. Et j’y exprimais ma surprise et

mon indignation en ces termes : « Une société aussi technique, alors que le

garçon a arrêté ses études à la classe de troisième de l’Enseignement moyen ! Il

a fait d’ailleurs cette dernière classe dans un modeste collège privé dont je

connaissais parfaitement le directeur, aujourd’hui décédé. J’ai du mal à

m’imaginer comment ce garçon présidait les conseils d’administration, surtout



comment il a présidé le tout premier. En tout cas, il les a présidés de mai 2008

(date de sa nomination) à juillet 2011, à côté de deux directeurs généraux :

Marcel Ndione jusqu’au 31 juillet 2009, puis Samba Ndiaye à partir de cette

date. »

Comme toutes les directions, agences et autres structures publiques, la SIRN

portait la marque de la très mauvaise gestion de la gouvernance des Wade, qui

se prolonge malheureusement aujourd’hui avec celle de son successeur et

sosie.

Á l’époque, j’ai lu attentivement le Rapport public 2013 de la Cour des

Comptes, comme j’en lisais de nombreux autres. C’est là que la personne de ce

Mouhamadou Lamine Massaly a retenu mon attention. Je me suis alors arrêté

sur deux actes de gestion avant de revenir sur le PCA Massaly et ses avantages

exorbitants. Le Rapport public 2013 de la Cour des Comptes passait en revue le

« Contrat onéreux conclu avec Dakarnave », celle-ci étant une société privée de

droit sénégalais créée pour « reprendre l’exploitation des activités des chantiers

de réparation navale ». Dans cette perspective, il a été signé, « entre l’État du

Sénégal, la SIRN et DAKARNAVE, un contrat de concession pour l’exploitation et

la gérance des infrastructures de réparation navale pour une durée de 25 ans

renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de dix ans ». Une

disposition de ce contrat léonin a particulièrement retenu l’attention des

magistrats de la Cour des Comptes. La SIRN « a mis à la disposition de

DAKARNAVE vingt-quatre (24) appartements pour le logement de ses agents

pour la même durée du contrat de concession, soit 25 ans ». Les montants des

loyers sont déterminés à partir des dispositions de l’Arrêté n° 2888/MEF/DGID

du 6 mai 2003, celui-ci abrogeant un autre, celui n° 2026/MEF/DGID du 19

février 1990.

L’Arrêté du 6 mai 2003 fixait les montants des loyers ainsi qu’il suit :

- 120.000 FCFA par mois pour un appartement de type F4 ;

- 90.000 FCFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de type F3 ;

- 60.000 FCFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de type F2.

Pour vingt-quatre (24) appartements situés en plein Dakar-Plateau (à Calmette

et à Pinet Laprade), la SIRN ne percevait qu’un loyer mensuel de 2.340.000

FCFA. Une expertise de la Direction du Cadastre, sur saisine de la Direction

générale de la SIRN, estimait la location mensuelle des 24 appartements à

11.760.000 FCFA. La SIRN enregistrait ainsi un manque à gagner de 9.420.000



FCFA tous les mois. Les magistrats de la Cour des Comptes constataient que

DAKARNAVE refusait toujours de s’aligner sur ces montants, s’abritant

confortablement derrière les dispositions de l’Arrêté du 6 mai 2003. La SIRN

avait au moins le mérite de porter cette affaire devant les juridictions

compétentes. A-t-elle été par la suite jugée ? Je n’en sais rien, mais je ne le

crois pas du tout, du moins jusqu’à preuve du contraire. Dans notre cher pays,

on laisse souvent pourrir de telles situations, pour ne pas remettre en cause

des avantages indûment acquis, et pour éviter des déboires judiciaires aux

proches du président en exercice.

Les trois régimes qui se sont succédé au Sénégal, surtout depuis le 1 er avril

2000, sont tous responsables de ce scandale – puisque c’en est un. Comment

peut-on louer à 120.000 FCFA un appartement qui se trouve à la rue Calmette

ou à Pinet Laprade, alors que les experts estimaient ce loyer mensuel à au

moins 600.000 FCFA ? Il y avait sûrement anguille sous roche dans ce dossier,

où des gens tapis dans l’ombre gagnaient illicitement beaucoup d’argent, sous

le nez et la barbe de nos autorités, les anciennes comme celles qui nous

gouvernent depuis le 2 avril 2012. Il n’était même pas exclu que les

bénéficiaires de ces appartements les sous-louaient à prix d’or.

Un autre cas patent avait retenu l’attention des magistrats de la Cour des

Comptes. Il concernait une dame, une certaine Mme Ndiane Samb, à qui des

rémunérations indues ont été versées pendant de longs mois. Cette dame a été

recrutée par la SIRN le 1 er octobre 2007 comme assistante administrative, et

mise immédiatement à la disposition du cabinet du Ministre de l’Économie

maritime. Ce dernier, Souleymane Ndiaye, nommé Premier ministre, recrutait

Mme Samb comme secrétaire à son cabinet, par Arrêté n° 6004/PM/SGG/SAGE

du 12 mai 2009. Il n’était sûrement pas étranger à son recrutement par la SIRN.

Il l’a d’ailleurs sûrement inspiré, en qualité alors de ministre de tutelle.

Á la Primature où elle était donc sous contrat avec la Fonction publique depuis

mai 2006 et percevait régulièrement le salaire dû à cet effet, notre très

privilégiée dame continuait d’être rémunérée par la SIRN en qualité

d’assistante administrative. Ce n’est que plus tard, le 18 février 2010, que cette

situation a été régularisée par décision n° 2010.049/DG//SIRN. Elle a donc

cumulé deux rémunérations de 2007 à 2010. Ainsi, pendant cette période,

13.926.288 FCFA lui ont été versés par la SIRN et 12.928.072 FCFA par la

Fonction publique. Les magistrats de la Cour des Comptes ont notamment

recommandé au Directeur général de prendre toutes les dispositions



nécessaires pour que Mme Samb remboursât les sommes importantes qui lui

ont été indûment versées.

Dans sa réponse à la partie du pré-rapport qui concernait le Ministre de la

Pêche et de l’Économie maritime (qu’il n’était pas encore à l’époque), Oumar

Guèye a notamment répondu que, pour ce qui concernait le versement de

rémunérations indues à Mme Ndane Samb, « toutes les mesures correctives ont

été prises et (que) le Ministre de l’Économie et des Finances a même émis un

ordre de recette à son encontre ». J’aurais aimé, à l’époque comme aujourd’hui,

pouvoir vérifier si ces dispositions ont été effectivement prises et que Mme

Samb a rendu toutes les sommes indûment perçues. En tout cas, nos

gouvernances étant ce qu’elles sont, j’en douterai jusqu’à preuve du contraire.

On est en droit d’en douter sérieusement si on s’attarde sur les rémunérations

et avantages qui étaient si facilement octroyés au PCA Mouhamadou Lamine

Massaly. Sa rémunération mensuelle était fixée par arrêté à 1.770.000 FCFA. En

sus de cette rémunération, il était mis à sa disposition un véhicule de fonction,

en même temps qu’une dotation mensuelle de 1000 litres de carburant, alors

que la lettre n° 4210 PR/ME/MSAP/SGP/CF du Président de la République

adressée au Premier ministre limitait cette dotation à 350 litres. Notre « héros

national » avait également à sa disposition un bureau aménagé dans les locaux

de la SIRN. Une secrétaire et un chauffeur étaient en outre mis à sa disposition.

Mais le chauffeur était recruté hors du personnel de la SIRN et était rémunéré

par celle-ci. Ce qui était contraire à la réglementation en vigueur. Notre PCA

bénéficiait aussi d’un logement de fonction, cumulativement avec une

indemnité de logement de 150.000 FCFA. Á la fin de son mandat, Massaly,

comme Baïla Wane avant lui, a refusé catégoriquement de libérer son

logement de fonction. Il a fallu recourir aux tribunaux pour le faire expulser par

voie de huissier, plusieurs mois après. De remboursement des sommes

indûment perçues par le PCA Massaly, il n’en fut question nulle part, pas même

dans le Rapport de la Cour des Comptes.

La SIRN payait aussi les factures exorbitantes des lignes Téranga et du

téléphone fixe de l’appartement qui était affecté à notre « héros national » et

PCA. Quelques exemples, parmi tant d’autres :

- mai 2008 : 1.378.223 FCFA ;

- juin 2008 : 1.859.651 F ;

- juillet 2008 : 1.019.208 ;

- juin 2009 : 1.384.667 ;



- octobre 2010 : 1.033.100 ;

- novembre 2010 : 1.020.000.

Ce n’était pas tout. Notre « sympathique » et « attachant » « héros » recevait

de la SIRN d’importants fonds pour financer ses activités politiques :

mobilisation des jeunes wadistes et autres militants pour l’accueil du Président

de la République dans ses différents déplacements, appui à certaines activités

de la « Génération du Concret », organisation de conférences de presse et de

manifestations diverses des jeunesses libérales de Thiès, confection de tee-

shirts avec l’effigie de l’ancien Président de la République, de casquettes, de

banderoles, etc. Ainsi, pendant la période considérée, la SIRN a décaissé pour

son « prestigieux » PCA, la coquette somme 19.556.700 FCFA. Je fais table rase

des lourdes enveloppes que lui donnait personnellement le président Wade,

pendant les périodes de campagne électorale en particulier.

Mouhamadou Massaly faisait donc partie des pilleurs de nos deniers publics

pendant la longue gouvernance des Wade. ET le président-politicien Jr lui

donne aujourd’hui l’occasion de continuer son pillage, si le Directeur général de

l’ONFP place l’APR au-dessus de la Patrie. Si nous vivions dans un pays

véritablement démocratique, avec à la tête des autorités dignes de la fonction,

une justice indépendante et des citoyens conscients de leurs responsabilités,

on ne parlerait plus d’un Mouhamadou Massaly, ni d’un Samba Ndiaye,

aujourd’hui encore maire de Ndofane. Á la lettre que lui avait alors envoyée la

Cour des Comptes pour lui permettre de s’expliquer, l’ancien Directeur général

et actuel maire illégitime de Ndofane ne répondait que par ces mots

laconiques : « Faisant suite à votre lettre ci-dessus référencée, je vous fais

parvenir notre observation unique portant sur le nom de notre société : c’est

Société des Infrastructures et de réparation navale (SIRN) au lieu de Société

d’Investissement et de restructuration navale. » Point final. Il assumait donc

toutes les graves fautes de gestion de la SIRN qui ont été soulevées dans le

Rapport public 2013 de la Cour des Comptes (pp. 209-227). Tout au moins,

pour ce qui concerne ses années de gestion qui s’y taillaient quand même la

part du lion.

On se fait une idée plus nette encore de la qualité de cette gestion, si on jette

seulement un coup d’œil sur la rubrique « autres dons accordés par la SIRN en

2009, 2010 et 2011 » (page 223). Quelques exemples parmi de nombreux

autres :

- soutien à la Jeunesse libérale de Ndoffane : 800.000 FCFA ;



- soutien à l’ASC Laghem (c’est toujours Ndoffane) : 990.000 ;

- subvention au Dahira Laghem et FDK : 600.000 ;

- subvention Association des femmes de Ndoffane : 250.000, etc.

Même Papa Samba Mboup, celui-là même qui côtoyait quotidiennement les

fameuses mallettes de la présidence de la République, a bénéficié d’un don de

500.000. Peut-être, s’agissait-il d’un autre Papa Samba Mboup. Si c’est

vraiment le même qui a reçu le don, c’est le monde à l’envers.

Samba Ndiaye a fait donc de lourdes fautes de gestion comme Directeur de la

SIRN, sans que le petit doigt ne fût levée contre lui. Et il continue sûrement les

mêmes fautes à la tête de la mairie de Ndofane, depuis huit longues années. Á

côté de Samba Ndiaye, il y avait le protégé du vieux président-politicien, pour

revenir à ce mouhamadou Massaly. Samba Ndiaye est un mauvais gestionnaire,

mais il a au moins des diplômes à faire prévaloir, ce qui n’allège point ses

fautes. Le « héros national » est non seulement pilleur de deniers publics, mais

il ne peut brandir aucun diplôme, sinon peut-être le certificat d’études

primaires élémentaires et encore. C’est cet individu que le président-politicien

a pris la lourde responsabilité de nommer PCA à la tête d’un établissement

aussi important que l’ONFP, sur la base d’un Master en Relations

internationales. Ce Massaly titulaire d’un Master en Relations internationales

alors qu’il n’a même pas le BEPC ! Dans son texte où il me traite de tous les

noms d’oiseaux, il dit qu’il ne porte pas plainte contre moi. Il ne le fera jamais,

car il ne peut pas contester son pillage des deniers publics mis clairement en

évidence par la Cour des Comptes. Il ne s’y aventurera jamais, n’étant pas

capable de brandir un seul diplôme en son nom, sauf peut-être le CEPE, et

encore. C’est cet individu que le président-politicien a nommé, sans état d’âme,

comme PCA de l’ONFP. Évidemment, des Mouhamadou Massaly, il en a

nommé des dizaines depuis le 2 avril 2012, sans que cela ne dérange personne.

Je crois, au moins, que la direction de l’ONFP ne se laissera pas faire. Que peut

leur apporter cet individu, sinon des problèmes ? Cet individu qui ne connaît

rien, vraiment rien en matière d’éducation et de formation, qui ne sait que

couvrir d’injures d’honnête citoyens ? Il n’y a qu’un Macky Sall qui peut le

nommer à un tel poste de responsabilité. Le problème du Sénégal, ce n’est

donc point ce Massaly, ni tous les autres qui ont été nommés dans les mêmes

conditions. Le problème du Sénégal, c’est ce politicien pur et dur, qui règne en

maître sur notre pauvre pays depuis le 2 avril 2012, et de la manière que

personne n’ignore.



Pour terminer, je rassure ma famille, mes amis et tous mes compatriotes qui

pourraient avoir mal en lisant les injures de cet individu. Ils me connaissent

tous et savent que je suis tout le contraire du triste personnage qu’il décrit sans

conviction. De telles injures, j’en suis la cible pendant une cinquantaine

d’années, sans qu’elles n’aient jamais eu une seule influence sur ma ferme

volonté de cultiver modestement ma part du Jardin national. Tant que je serai

en vie et que mon état de de santé me le permettra, je continuerai cette tâche

citoyenne qui mérite bien des sacrifices.



Dakar, le 06 décembre 2022

Mody NIang