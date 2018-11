L'examen du projet de budget du ministre de l'intérieur n'a pas été de tout repos pour le ministre Aly Ngouille Ndiaye. Et pour cause, le dossier Karim Wade est largement revenu au cours des discussions. Toussaint Manga a naturellement profité de son temps de parole pour pointer du doigt la démarche du directeur général des élections qui aurait déclaré Karim inéligible : " dites-nous comment un fonctionnaire qui n'est ni juge, ni avocat, qui n'a pas de compétence en droit, peut venir prononcer la non inscription de Karim Wade sur les listes électorales... C'est un membre actif de l'APR en quête de promotion. Nous voulons dire aux Sénégalais que Karim a été inscrit, qu'ils lui rendent sa carte", a t-il clamé devant l'Assemblée nationale.



Sur la collecte de parrainage, Toussaint Manga estime que le motif selon lequel l'opposition chercherait à se servir du fichier électoral pour s'assurer des parrains, est fallacieux. Jugeant que l'APR et la coalition BBY se servent eux-mêmes du fichier électoral pour avoir un contrôle en temps réel sur la campagne de collecte de parrains...