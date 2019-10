Suite à sa sortie dans l'émission Grand jury, soutenant que le président de la République a "entamé son dernier mandat", Sory Faramady Kaba, directeur des Sénégalais de l'extérieur, a été relevé de ses fonctions. Ce limogeage continue de susciter moult réactions. La Présidente de l’UDES/R, Fatoumata Niang Ba, est montée est au créneau pour dénoncer ce qu’elle considère comme un débat prématuré et inopportun.



« Je ne peux que constater, pour m’en désoler, que tous ceux qui agitent la question du 3e mandat sont en mission commandée pour déstabiliser le Président de la République et le dévier de son itinéraire sans équivoque. Mais, qu’ils sachent que c’est peine perdue, car ceux qui connaissent, un tant soit peu le Président Macky Sall, savent que rien ne peut l’ébranler quand il s’agit de gérer les intérêts du Sénégal », a déclaré l’alliée du Président Macky Sall.



« Poser ce débat qui n’en est pas un, c’est aussi et surtout manquer de respect aux sénégalais qui viennent fraîchement de réélire le Président Macky Sall à qui ils ont confié la mission de développer le pays, mission à laquelle il est en train de s’atteler avec brio. Pour l’heure, le débat sur le 3e mandat est à la fois prématuré et inopportun car, il y’a un temps pour la politique. Nous devons tous soutenir le Président Macky Sall, afin qu’il puisse dérouler les ambitieux projets qu’il a pour le Sénégal », conclut-elle.