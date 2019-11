« Le contenu local doit revenir au secteur privé national » (Dr Abdourahmane Diouf)

Le Sénégal comme pays pétrolier et gazier doit revoir sa législation pour que les emplois, le travail et les services dérivés puissent revenir au secteur privé national. Dr Abdourahmane Diouf estime que les multinationales ont tendance à croire que le contenu local relève de leur responsabilité alors que la responsabilité sociétale d'entreprise doit être volontaire. Le Directeur exécutif du club des investisseurs sénégalais soutient mordicus que le contenu local est une obligation juridique donc cette loi initiée par le Cos petrogaz et qui comporte des insuffisances doit être revue et corrigée pour qu'elle ne soit pas vidée de son sens. Il s'exprimait ce jeudi à la rencontre du club crée en 2018 et réunissant les industriels et les poids lourds du monde des affaires sénégalais et qui ambitionne de donner au secteur privé sa place dans les politiques publiques.