Le Sénégal est une référence en qualité d'enseignement supérieur. C'est en tous cas l'avis du ministre de l'enseignement supérieur, de l'innovation et de la recherche, Cheikh Oumar Anne qui a profité du vote de son budget pour l'exercice 2022 pour affirmer que « le Sénégal est un hub de l'enseignement supérieur en Afrique subsaharienne... »



Deuxième plus gros budget du Sénégal avec près de 400 milliards, Anne de rappeler que le Sénégal est toujours cité en exemple et ses innovations copiées. Il en veut pour preuve la création de l'université virtuelle du Sénégal (UVS), l'Anaq Sup (autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur) ou encore les instituts supérieurs d'enseignement professionnel (ISEP.)