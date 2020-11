L'enseignement supérieur est un des secteurs clés du développement pour prendre en charge la formation des jeunes. Il est donc important d'y investir et de se donner les moyens de se hisser parmi les pays les plus développés en matière d'enseignement supérieur. C'est ce qu'a compris, selon le ministre Cheikh Oumar Hanne, le président de la République Macky Sall.



Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation était donc ce matin devant les députés pour défendre son budget qui a d'ailleurs été voté par la représentation populaire. S'adressant à la presse, le ministre Cheikh Oumar Hanne soulignant l'importance que le président de la République accorde à l'enseignement supérieur, rappelle que déjà en 5 ans, "le Sénégal a investi plus de 600 milliards de francs CFA dans le secteur".