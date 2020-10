Le président du parti Rewmi, Idrissa Seck a compati à la douleur des familles éplorées suite à l'explosion de la pirogue transportant près de 200 migrants. À travers une note parvenue à la rédaction de Dakaractu, le président du parti Rewmi a présenté ses condoléances aux familles éplorées.



« Nous avons appris avec émoi la disparition de nombreux jeunes candidats à la périlleuse aventure du "Barça ou barsakh", suite à l'explosion de leur embarcation en haute mer; nous présentons nos sincères condoléances aux familles et proches endeuillés ».



« La recrudescence de l'émigration clandestine par voie maritime est un drame social qui nous péoccupe au plus haut point », soutient le leader de Rewmi.



Qui, toutefois, invite « l'État à plus d'accompagnement de la jeunesse afin que celle-ci se rende compte qu'elle peut bien réussir chez elle et que l'avenir qu'elle doit construire se trouve ici, en Afrique ».