Les sénégalais sont de grands voyageurs. En témoigne le nombre de citoyens sénégalais qui vivent à l'Extérieur. À Quito où il prend part depuis le 20 janvier au "Global Forum on migration and development" regroupant des experts et autorités en matière de migration, le nouveau Directeur général d'Appui aux Sénégalais de l'Extérieur, Amadou François Gaye a fait l'état des lieux du flux migratoire en démontrant que le Sénégal est un pays d'émigration, mais aussi d'immigration dont la diaspora est estimée à plus de 3 millions de personnes.

Ces ressortissants Sénégalais établis à l'Etranger contribuent fortement à l’économie du pays puisque ces dix dernières années, détaille Amadou François Faye, les transferts de fonds tournent autour de 1241 milliards par an. Compte tenu de l'importance de leur apport à l'économie nationale, l'Etat du Sénégal a mis en place des mécanismes "tels que le FAISE, l'APIX, l'ADPME, le FONGIP, la DER et le PRODAC pour les accompagner.