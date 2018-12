J'ai envie de dire à tous les lecteurs du livre 📖 « LE SÉNÉGAL🇸🇳 AU CŒUR », que nous n’avons pas regretté notre engagement aux côtés du Président MACKY SALL dès les premières heures dans la mesure où il est entrain de réaliser le rêve de milliers de compatriotes à travers le PSE .

C’est une fierté pour nous ,jeunesses Républicaines ,qui avions cru en lui bien avant même la création de l'APR. Cet engagement est plus qu'actuelle car le Chef de l'Etat est entrain de semer avec efficacité les graines de l’émergence de notre cher Sénégal 🇸🇳 à travers ses différentes réalisations dans tous les secteurs de la vie économique .

Je suis convaincue que mon sentiment est partagé par mes frères et sœurs de combats de premières heures comme Abdou Mbow, Biram Faye, Sira Ndiaye, Mame Mbaye Niang, Maissa Mahecor Diouf Wahab Diéye Néné Fatoumata Tall Mbaye, Aliou Badara Diouf, Tamsir Faye, Amath DIOUF, Lamine Ngom, Oumar Ndoye Diomaye DIENG, Harona Seck, Boubacar camara, Papa Malick Ndour, Rokhoya Tidiane DIOUF Soda Mareme Ndiaye, Aminata Diao Balde, Abdoulaye Kane, Sarah Dieme Diallo, Ernest Ngom, Abdou Aziz Faye Abdoul Aziz Diop et tous les étudiants avec qui nous avions créé des mouvements de soutien au Président Macky SALL comme JOM, FIPPU, et FORCIFEM avec la soeur Marie Hélène Faye

Merci 🙏 Président, NDIOKONDIAL !



Thérèse Faye Diouf

Coordonatrice nationale de la COJER