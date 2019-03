« L'ossature du groupe qui doit aller à la CAN est là »(Aliou Cissé)

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Aliou Cissé, a convoqué un groupe (25) sans trop de surprises pour affronter Madagascar (2-0), samedi 23 mars, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019, et le Mali, mardi 26 mars, en amical. Ces deux rencontres, c’est l’occasion de renouveler un peu l’équipe, en vue de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019. L’a-t-il fait suffisamment ? Aurait-il dû aller plus loin? "L'ossature du groupe qui doit aller à la CAN est là", a expliqué Aliou Cissé, en conférence de presse...