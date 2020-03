« L’œuvre de justice est une œuvre complexe » (Souleymane Téliko, UMS)

En cas de viol, la justice doit prendre en compte aussi bien les victimes en les protégeant, que les personnes poursuivies en leur assurant un procès juste et équitable. Pour Souleymane Téliko, l'oeuvre de justice est une œuvre complexe, et il faut donc des canevas pour respecter les droits de toutes les parties. Et c'est dans cette dynamique que répond ce besoin d'initier un séminaire qui regroupe le système judiciaire et la société civile pour discuter de cette nouvelle loi qui criminalise le viol...